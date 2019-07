In deze aflevering van de Week van NU blikt NU.nl-hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman met de redactie terug op de week.

In deze Week van NU praten we over de zoektocht naar topcrimineel Ridouan Taghi. Volgens het De Telegraaf, die zich baseert op bronnen binnen het Openbaar Ministerie (OM) houdt Taghi zich schuil in Dubai.

Je hoort presentator en hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman in gesprek met rechtbankverslaggever Joris Peters. Ook bellen we met magneetvisser Stefan over de granaat die hij had opgevist in het centrum van Amsterdam.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke vrijdagmiddag op NU.nl. Tijdens de zomer kan je ook elke doordeweekse middag luisteren naar de Dit wordt het nieuws-podcast met daarin een het nieuws van de dag.