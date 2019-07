In de podcast Dit wordt het nieuws praten we je de komende weken 's middags bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Een tankstoring bij Schiphol leidde tot grote problemen voor passagiers. Bijna tweehonderd vluchten werden geannuleerd en vele andere liepen vertraging op. Vorig jaar was er ook al een grote storing op de luchthaven. In Dit wordt het nieuws bellen we met luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de TU Delft met de vraag of storingen als deze invloed hebben op het imago van Schiphol.

