In de Dit wordt het nieuws praten we je de komende weken 's middags bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Vorig jaar is het aantal personen die door verdrinking om het leven kwamen gestegen naar 112. In 2017 lag dat nog op 85. De oorzaak van de stijging is niet bekend, maar het ligt voor de hand dat dit te maken heeft met de zonnige en warme zomer van vorig jaar.

Over de potentiële gevaren van zwemmen in de natuur en in het zwembad praten we met Dirk van Oosten, coördinator bij de strandwacht in Hoek van Holland, en met Marjolein van Tiggelen, woordvoerder bij Nationale Raad Zwemveiligheid.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag in de namiddag op de voorpagina van NU.nl.