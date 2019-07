In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Dit weekend is het precies vijftig jaar geleden dat de mens zijn eerste stap zette op de maan.De astronauten die deze bijzondere missie aangingen waren: Neil Armstrong, Buzz Aldrin en Michael Collins. In deze podcast bespreken we hoe speciaal deze missie was, wat er allemaal vooraf ging en waar de ruimtevaart nu naartoe gaat. Dat doen we met ruimtevaartdeskundige Erik Laan.

