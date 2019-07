In deze bijzondere aflevering van de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we de vliegramp MH17.

Het is woensdag precies vijf jaar geleden dat vlucht MH17 boven Oost-Oekraïne uit de lucht werd geschoten. In deze podcast gaan we uitgebreid in gesprek met een van de nabestaanden: Silene Fredriksz. Zij heeft haar zoon en zijn vriendin verloren. Je hoort een bijdrage van NU.nl-verslaggever Job van der Plicht.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.