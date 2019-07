In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Vandaag start de 103e Nijmeegse Vierdaagse, waarvoor 47.000 mensen zich ingeschreven hebben. De deelnemers komen uit 77 verschillende landen en zullen elke dag een tocht maken van 30, 40 of 50 kilometer, door Gelderland, Noord-Brabant en Limburg.

Jeannette van Boerdonk is op haar twaalfde begonnen met lopen samen met haar vader. Nu is ze 52 jaar en gaat ze voor de veertigste keer beginnen aan de Nijmeegse Vierdaagse. Als ze de eindstreep haalt dan is de jongste deelnemer die opgaat voor de veertigste beloning. In deze podcast vertelt ze waarom ze al zo vaak heeft meegedaan aan de Vierdaagse.

