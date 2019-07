In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Binnen een half uur van Amsterdam naar Parijs reizen? Dit zou in de toekomst mogelijk zijn met een zogeheten Hyperloop. Een techniek waarbij een capsule door een vacuümbuis wordt gepompt. Over de hele wereld werken ze aan de ontwikkeling van deze capsules. Zo ook een team van de TU Delft. De studenten nemen deze week deel aan de jaarlijkse competitie in Los Angeles. Je hoort Hannah Vear, Student van het Delft Hyperloop team.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.