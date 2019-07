In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

De komende drie dagen staan in het teken van de liquidatiezaak Marengo. De zaak kent een hoofdrol voor kroongetuige Nabil B. Enige tijd geleden lekte de deal die B. had gesloten uit: twaalf jaar in ruil voor informatie. We praten daarover met rechtbankverslaggever Joris Peters.

