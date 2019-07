In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Vijf jaar geleden namen de Nederlandse Spoorwegen afscheid van het papieren treinkaartje. Iedereen moest vanaf toen dus gebruik maken van de ov-chipkaart. In die vijf jaar heeft de techniek niet stilgestaan en inmiddels is het alweer tijd voor een nieuwe ontwikkeling. We praten daarover met Chris Vonk van reizigersvereniging Rover.

