Vanaf maandag staat De Nachtwacht van Rembrandt van Rijn in de steigers. Figuurlijk dan, want je kunt het schilderij nog wel zien tijdens een grote restauratiebeurt. Het wordt het grootste project dat het museum tot nu toe heeft uitgevoerd, het Rijksmuseum spreekt dan ook van 'Operatie Nachtwacht'. In deze podcast onderzoeken we samen met het hoofd van de science-afdeling van het Rijksmuseum, Katrien Keune, wat er allemaal bij zo'n restauratie komt kijken en hoelang het gaat duren.

