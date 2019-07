In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Het gerechtshof van Arnhem doet vrijdag uitspraak in het hoger beroep van Michael P. Hij hoorde in mei 28 jaar cel en tbs tegen zich eisen vanwege het verkrachten en doden van Anne Faber. Justitie ziet nu, in tegenstelling tot in de eerste aanleg, wel genoeg bewijs voor een vooropgezet plan van P. Eerder kreeg hij een celstraf voor gekwalificeerde doodslag. We praten over de zaak met rechtbankverslaggever Lisa van der Wal.

