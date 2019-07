In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

De rechtbank doet donderdag uitspraak in de strafzaak tegen Willem Holleeder. Volgens het OM gaf de Heineken-ontvoerder opdracht tot de liquidaties van Cor van Hout, Willem Endstra, John Mieremet, Kees Houtman en Thomas van der Bijl en had hij een leidende rol binnen een criminele organisatie. Het is aan de rechtbank om duidelijk te maken wat de straf is. Je hoort rechtbankverslaggever Joris Peters.

