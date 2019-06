In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Bij de G20-top in Japan op vrijdag 28 juni wordt goed gelet op het overleg tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese president Xi Jinping. De handelsoorlog tussen beide landen is nog altijd gaande, maar mogelijk komt daar met deze ontmoeting verandering in. Wilbert Zuil van de economieredactie vertelt ons wat we kunnen verwachten van deze gesprekken.

