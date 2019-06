In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

De verkiezingen in de Turkse stad Istanboel zijn voor de tweede keer gewonnen door de oppositie. Ekrem Imamoglu heeft 53,6 procent van de stemmen gekregen en is daarmee overduidelijk de winnaar. De vorige keer werden de verkiezingen ongeldig verklaard. Zou dat nu nog een keer kunnen gebeuren? Dat vragen we aan Turkije-expert Nick Augusteijn.

