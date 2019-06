In deze aflevering van de Week van NU blikt NU.nl-hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman met twee redacteuren terug op de week.

In deze aflevering van de Week van NU bespreken we de persconferentie over MH17 die het JIT gaf. Hoe deed NU.nl verslag en hoe verliep het achter de schermen? Ook praten we over het weer. Wat kunnen we verwachten deze zomer? En Maarten van der Weijden zwemt dit weekend de Elfstedentocht, NU.nl is daarbij aanwezig.

Je hoort presentator en hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman in gesprek met verslaggever binnenland Job van der Plicht en NU.nl-redacteur Robbert Blokland.

