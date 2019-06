In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Langeafstandszwemmer Maarten van der Weijden begint vandaag een nieuwe poging om de Elfstedentocht te gaan zwemmen. Tweehonderd kilometer zwemmen vanaf Leeuwarden in een rondje door Friesland. Vorig jaar augustus probeerde hij het al eens, maar moest het na 163 kilometer opgeven. Maarten zwemt de tocht om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Zelf kreeg hij in 2001 te horen dat hij acute leukemie had. Hij heeft dat overleefd. In deze podcast spreken we uitgebreid met Maarten over zijn heldentocht.

