Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brengen maandag een bezoek aan Windsor Castle in Engeland. Daar wordt Willem-Alexander door koningin Elizabeth II geïnstalleerd als ridder in de Orde van de Kousenband. De koning werd in oktober tijdens een staatsbezoek al benoemd tot ridder in de Orde van de Kousenband. Hij is de dertiende Oranje die in de hoogste Britse ridderorde wordt opgenomen.

Hoe ziet deze plechtigheid eruit? Dat vragen we aan Justine Marcella, hoofdredacteur van het royaltyblad Vorsten.

