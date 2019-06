In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

De wereldgezondheidsorganisatie WHO komt vrijdag bijeen om de uitbraak van ebola in Oeganda en de Democratische Republiek Congo te bespreken. Zo wordt onder meer overlegd over het uitroepen van een internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Sinds vorig jaar zijn er al meer dan tweeduizend besmettingen gemeld.

Wat weten over deze uitbraak van ebola? Dat vragen we aan Ronald Kremer, gezondheidsadviseur bij Artsen Zonder Grenzen.

