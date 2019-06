In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Donderdag reist een Japanse delegatie naar de Verenigde Staten voor nieuwe handelsgesprekken. De relatie tussen beide landen is namelijk niet optimaal te noemen; er wordt zelfs over een opkomende handelsoorlog gesproken. Hoe is de relatie tussen beide landen? En wat we kunnen verwachten van deze gesprekken? Daarover praten we met Björn Giesbergen, econoom en landenanalist Global Economics & Markets bij de Rabobank.

