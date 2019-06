In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

De Britse tak van ontwikkelingsorganisatie Oxfam heeft een cultuur waarin slecht gedrag wordt getolereerd. Dat is één van de conclusies uit een rapport dat is opgesteld door de toezichthouder goede doelen van de Britse overheid. Aanleiding waren berichten dat hulpverleners in Haïti na de aardbeving van 2010 gebruik hebben gemaakt van minderjarige prostituees, en dat Oxfam de boel in de doofpot heeft proberen te stoppen.

We praten erover met Thea Hilhorst, hoogleraar humanitaire hulp en wederopbouw aan het International Institute of Social Studies van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

