In deze aflevering van de Week van NU blikt NU.nl-redactiechef Lindsay Mossink met drie redacteuren terug op de week.

De redactie praat in deze podcast over de herdenking van D-day. De invasie vond afgelopen week precies 75 jaar geleden plaats in Normandië. Ook bespreken we het noodweer waar Nederland mee te maken had en blikken we vooruit op het wereldkampioenschap voetbal. De Oranjevrouwen spelen volgende week hun eerste wedstrijd in de groepsfase.

Je hoort redactiechef Lindsay Mossink in gesprek met samensteller Joost Nederpelt, binnenlandverslaggever Job van der Plicht en sportverslaggever Rypke Bakker.

