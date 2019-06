In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

De Britse premier Theresa May neemt vandaag formeel ontslag als leider van de Conservatieve Partij. Ze blijft wel aan als premier tot haar partijgenoten een opvolger hebben gekozen. Die interne partijverkiezing begint volgende week maar in onofficieel zijn ze al lang begonnen. Over wat Theresa May achterlaat en wie de grootste kanshebbers zijn voor het premierschap. Dat legt Rem Korteweg, Brexit-expert bij Instituut Clingendael uit in deze uitzending.

