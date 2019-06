In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Het is dinsdag precies dertig jaar geleden dat het Tiananmenprotest op het plein van de Hemelse Vrede in Peking met tanks en geweerschoten gewelddadig werd beëindigd. Wat begon als vredig protest werd uiteindelijk een bloedbad.

Een herdenking in China zit er niet in, zo stuurt de staat activisten verplicht op vakantie en wordt er niet gesproken over de gebeurtenissen. We praten hierover met China-expert Stijn Deklerck van de Universiteit Leuven en Amnesty International Nederland.

NU.nl is genomineerd voor de Dutch Podcast Awards 2019

Onze ochtendpodcast is genomineerd voor de Dutch Podcast Awards van BNR in de categorie Nieuws & Politiek. Is Dit wordt het nieuws jouw favoriete podcast? Je hebt tot 4 juni de mogelijkheid om te stemmen.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.