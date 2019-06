In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

De Amerikaanse president Donald Trump brengt maandag samen met zijn vrouw Melania Trump een staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Het zal een bijzonder bezoek worden, omdat Trump gaat praten met de Britse premier Theresa May die op 7 juni afscheid zal nemen. Wat we kunnen verwachten van de komende drie dagen? Dat vragen we aan Tim de Wit, correspondent in het Verenigd Koninkrijk voor de NOS, Nieuwsuur en Trouw.

NU.nl is genomineerd voor de Dutch Podcast Awards 2019

Onze ochtendpodcast is genomineerd voor de Dutch Podcast Awards van BNR in de categorie Nieuws & Politiek. Is Dit wordt het nieuws jouw favoriete podcast? Je hebt tot 4 juni de mogelijkheid om te stemmen.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.