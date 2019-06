In deze aflevering van de Week van NU blikt NU.nl-hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman met twee redacteuren terug op de week.

In deze aflevering van de Week van NU bespreken we onder meer het hoger beroep in de zaak tegen Michael P. en het verbod op de motorclub Hells Angels. De rode draad van deze uitzending is het vak misdaadverslaggeving. Wat maakt het zo aantrekkelijk? En wat zijn de risico's?

Je hoort presentator en hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman in gesprek met NU.nl-redacteuren Joris Peters en Lisa van der Wal.

NU.nl is genomineerd voor de Dutch Podcast Awards 2019

Onze ochtendpodcast is genomineerd voor de Dutch Podcast Awards van BNR in de categorie Nieuws & Politiek. Is Dit wordt het nieuws jouw favoriete podcast? Je hebt tot 4 juni de mogelijkheid om te stemmen.

