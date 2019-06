In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Vlaanderen en Wallonië hebben opvallend verschillend gestemd bij de federale verkiezingen in België. Bijna de helft van de Vlamingen bracht een stem uit op een nationalistische of separatistische partij. Het is voor het eerst dat een zogeheten regering van nationale eenheid, bestaande uit gevestigde christendemocratische, sociaaldemocratische en liberale partijen, geen meerderheid heeft.

Heeft het federale België nog een toekomst? Daarover sprak NU.nl-redacteur Matthijs le Loux met politicoloog Bart Maddens van de Katholieke Universiteit Leuven.

