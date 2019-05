In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

De Tour du ALS wordt deze woensdag gehouden. Honderden mensen beklimmen de Mont Ventoux in Frankrijk om geld in te zamelen voor het bestrijden van de dodelijke spierziekte ALS. Een van de deelnemers is cabaretier, acteur en zanger Thomas Acda. We bellen met hem om te praten over zijn voorbereiding en het belang van deze actie.

NU.nl is genomineerd voor de Dutch Podcast Awards 2019

Onze ochtendpodcast is genomineerd voor de Dutch Podcast Awards van BNR in de categorie Nieuws & Politiek. Is Dit wordt het nieuws jouw favoriete podcast? Je hebt tot 4 juni de mogelijkheid om te stemmen.

