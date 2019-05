In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Maandag zal de Eerste Kamer een wetsvoorstel van minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven behandelen. Het plan is dat studenten in 2020 meer geld aan studieschulden kwijt zijn doordat de rente verhoogd wordt. Het plan moet het Rijk 226 miljoen euro opleveren en is bedoeld om het leenstelsel betaalbaar te houden. Waarom en of dit wel nodig is hoor je van politiek verlsaggver van NU.nl, Edo van der Goot.

