In deze aflevering van de Week van NU blikt NU.nl-hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman met drie redacteuren terug op de week.

In deze aflevering van de Week van NU bespreken we hoe de Britse premier Theresa May afgelopen vrijdag haar vertrek aankondigde, we behandelen de veelbesproken week van Thierry Baudet en we hebben het over de landelijke ov-staking op dinsdag 28 mei. Je hoort presentator en hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman in gesprek met politiek verslaggever Avinash Bhikhie, verslaggever binnenland Job van der Plicht en Thomas Moerman van onze economieredactie.

NU.nl is genomineerd voor de Dutch Podcast Awards 2019

Onze ochtendpodcast is genomineerd voor de Dutch Podcast Awards van BNR in de categorie Nieuws & Politiek. Is Dit wordt het nieuws jouw favoriete podcast? Je hebt tot 4 juni de mogelijkheid om te stemmen.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke vrijdagmiddag op NU.nl. Elke doordeweekse ochtend kun je ook luisteren naar de Dit wordt het nieuws-podcast met daarin een vooruitblik op het nieuws van de dag.