In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Nederland mag donderdag weer stemmen; deze keer voor de Europese verkiezingen, waarvoor de opkomst doorgaans relatief laag is. Omdat er veel vragen zijn over hoe de verkiezingen precies werken, nemen we de gang van zaken eens onder de loep in deze aflevering. Dat doen we met Thomas Moerman, onze kenner op het gebied van het Europees Parlement en tevens coördinator van de economieredactie.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.