Formule 1-legende Niki Lauda is in de nacht van maandag op dinsdag op zeventigjarige leeftijd overleden. De familie van Lauda laat weten in diepe rouw te zijn. We bellen met Formule 1-expert Joost Nederpelt om te praten over Lauda, die vrijwel altijd gewoon zei waar het op stond, en zijn rol binnen de racesport.

