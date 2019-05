In deze aflevering van de Week van NU blikt NU.nl-hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman met drie redacteuren terug op de week.

In deze aflevering van de Week van NU praten we over CDA-leider Sybrand Buma die burgemeester van Leeuwarden wordt, de Europese verkiezingen die voor de deur staan en gaan we dieper in op hoe we als NU.nl het Eurovisie Songfestival verslaan.

Je hoort presentator en hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman in gesprek met politiek verslaggever Avinash Bhikhie, coördinator economie Thomas Moerman en entertainmentredacteur Sjan Verhoeven. Ook bellen we met onze coördinator entertainment Lara Zevenberg, die voor het Songfestival in Tel Aviv is.

Klik hier voor het drinkspel dat gespeeld kan worden tijdens het Songfestival. (Geniet, maar drink met mate)

