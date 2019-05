In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Voor de vierde keer op rij is Nederland erin geslaagd een plek in de finale van het Eurovisie Songfestival te bemachtigen. Zanger Duncan Laurence zong zijn nummer Arcade spatzuiver, en dan is de grote vraag natuurlijk: kunnen wij deze editie winnen? We praten hierover met entertainmentredacteur Lara Zevenberg, die voor NU.nl verslag doet vanuit Tel Aviv.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.