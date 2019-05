In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Volgend jaar wordt er voor het eerst in 35 jaar een Formule 1-race gehouden op Circuit Zandvoort. Veel is al besproken, zoals dat de Grand Prix in mei zal plaatsvinden en dat er nog even flink aan de logistiek gesleuteld zal worden voor het zover is.

We gaan in deze aflevering dieper in op de aanpassingen aan het circuit en de historische waarde van een race in Zandvoort. Dat doen we met Formule 1-kenner Joost Nederpelt.

