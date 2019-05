In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

We gaan het vandaag hebben over een bijzondere rechtszaak in Amerika. Actrice Felicity Huffman, bekend van Desperate Housewives, behoort tot een groep ouders die ervan wordt verdacht geld te hebben betaald om hun kinderen op gerenommeerde universiteiten te krijgen. De FBI stelde een onderzoek in en vandaag zal Huffman weer voor de rechter moeten verschijnen. Wij gaan hierover praten met Sjan Verhoeven, entertainmentredacteur bij NU.nl.

