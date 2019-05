In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Iran trekt zich gedeeltelijk terug uit het nucleaire akkoord. Zo zal het land ook de productie van verrijkt uranium opschroeven als Duitsland, China, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Rusland het niet voor elkaar krijgen om Iran te beschermen tegen Amerikaanse sancties. We vroegen aan kernwapenexpert Sico van der Meer van Instituut Clingendael of we dit moeten zien als een dreigement of een statement.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.