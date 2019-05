In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Ajax kan woensdagavond voor het eerst sinds 1996 de finale van de Champions League bereiken. De Amsterdammers verdedigen in de return tegen Tottenham Hotspur in de Johan Cruijff ArenA een 1-0-voorsprong uit de heenwedstrijd. We bespreken de wedstrijd met Daan Smink, chef van de NU.nl-sportredactie.

