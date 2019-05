In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Vrijdag verhoogt de VS het importtarief voor sommige Chinese producten naar 25 procent. Door die bekendmaking doken aandelenbeurzen in Azië en Europa maandag flink in het rood.

Het is een nieuwe stap in de steeds moeizamere handelsrelatie tussen beide landen. Mondt dit uit in een handelsoorlog? In deze podcast hoor je economieredacteur Wilbert Zuil daarover.

