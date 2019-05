In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

De komende jaren sterven een miljoen diersoorten uit dankzij de invloed van de mens. Dit is een van de schokkende conclusie die te vinden is in een rapport van IPBES dat vandaag verschijnt. IPBES is een organisatie van de Verenigde Naties die bestaat uit wetenschappers en beleidsmakers die zich bezighouden met de stand van de biodiversiteit van onze planeet. In deze Podcast praten we erover met Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur van Naturalis in Leiden.

