In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Vier wijzerplaten van de Domtoren in Utrecht worden verwijderd. Dat gebeurt om ruimte te maken voor een enorme steiger en om wijzerplaten te kunnen restaureren. Die restauratie zal vijf jaar in beslag nemen en kost in totaal meer dan 37 miljoen euro. We praten erover met Jaap van Engelenburg, de beheerder van de Domtoren.

