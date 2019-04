In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un bezoekt de Russische president Vladimir Poetin. In de nacht van dinsdag op woensdag is hij samen met andere hooggeplaatste functionarissen vanuit Pyongyang vertrokken in zijn persoonlijke trein. De leiders ontmoeten elkaar donderdag in Vladivostok. We spreken Remco Breuker, hoogleraar Koreastudies aan de Universiteit Leiden, over wat de landen van elkaar willen.

