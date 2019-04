In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Toen het vuur om zich heen greep in de Notre-Dame bestond de angst dat er ontzettend veel verloren zou gaan. Zelfs voor verlies van de klokkentorens van steen moest aanvankelijk worden gevreesd. We praten met Sanne Frequin, kunsthistoricus van de Universiteit van Amsterdam en Universiteit Leiden, over de Notre-Dame, de verloren kunst, de brandbeveiliging in de middeleeuwen en de wederopbouw van de kathedraal.

