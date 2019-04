In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Vandaag begint de driedaagse strafzaak tegen twee Nederlandse broers die in oktober vorig jaar in Praag een ober in elkaar hebben geslagen. De mannen wordt poging tot moord ten laste gelegd, omdat de verwondingen van de ober dusdanig waren dat hij eraan had kunnen overlijden.

We gaan hierover praten met verslaggever Victor Schildkamp van het AD.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.