Dit weekend komt Nederland in actie voor de bij. Dat is hard nodig, want de Nederlandse wilde bijen zijn in gevaar: de helft van alle ruim 360 soorten is bedreigd. En dat terwijl ze heel belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening. Tachtig procent van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. Wilde bijen zijn dus cruciaal voor de productie van ons voedsel.

Om in kaart te krijgen hoe groot het probleem is, organiseert Nederland Zoemt dit weekend voor de tweede keer de Nationale Bijentelling. We gaan hierover praten met insecten-expert, Vincent Kalkman van Nederland Zoemt.

