Europese regeringsleiders kwamen gisteravond bijeen om te praten over de Brexit. Het doel van de avond: besluiten of het Verenigd Koninkrijk uitstel van de Brexit krijgt. En dat is gelukt, de nieuwe datum voor de Brexit is 31 oktober 2019, net voordat de nieuwe Europese Commissie wordt geïnstalleerd.

In deze podcast hoor je economie-redacteur Thomas Moerman en met hem gaan we praten over deze uitstel en de gevolgen ervan.

