In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

In Israël zijn vandaag de stembussen open voor de parlementsverkiezingen. De zittende premier Benjamin Netanyahu is al tien jaar aan de macht en het is de vraag of hij moet plaatsmaken voor een nieuwe generatie? We praten erover met Midden-Oostendeskundige Ruud Hoff.

