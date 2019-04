In de Week van NU blikt NU.nl-hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman met drie redacteuren terug op de week.

Deze week hebben we het over 1 april en het nieuws. Hoe gaat de redactie om met berichten die mogelijk niet waar zijn. Wat kan je doen en hoe erg is het voor de lezer als er toch iets wordt gepubliceerd wat later een 'grap' blijkt te zijn? Verder bespreken we 'breaking news'. Wanneer sturen wij een push om je op de hoogte te brengen van een nieuwsbericht en hoe kunnen we deze gerichter sturen naar enkel mensen die zo'n push ook willen ontvangen?

Je hoort presentator en hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman in gesprek met redactiechef Lindsay Mossink, developer Emiel van der Veen en camjo Bas Scharwachter.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke vrijdagmiddag op NU.nl. Elke doordeweekse ochtend kun je ook luisteren naar de Dit wordt het nieuws-podcast met daarin een vooruitblik op het nieuws van de dag.