Voor de rechtbank van Amsterdam dient vandaag een inleidende zitting in de zaak die draait om een dodelijk ongeluk. In december vorig jaar kwamen de bestuurder van een motor en zijn passagier om het leven na een ongeval op de A10 bij Amsterdam. De 52-jarige Johnny O. wordt ervan verdacht dat hij de motor bewust heeft aangereden na zelf door die motor te zijn afgesneden.

Wij gaan praten over deze zaak en over agressiviteit in het verkeer. Dat doen we met rechtbankverslaggever Joris Peters en met politiecommissaris Egbert-Jan van Hasselt.

