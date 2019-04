In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

De NAVO bestaat vandaag precies zeventig jaar. Het doel was bij de oprichting op 4 april 1949 duidelijk: de NAVO moest Europa politiek gezien stabiel houden, en de Russen wat tegengas geven was destijds ook niet verkeerd. Zeventig jaar later lijkt het bondgenootschap wat onder druk te staan.

Wij praten hierover met Amerikadeskundige Maarten van Rossem en Jan Hoffenaar van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, onderdeel van het ministerie van Defensie.

