In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

In de Tweede Kamer wordt deze woensdag gedebatteerd over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) waaruit onder meer bleek dat de moordenaar van Anne Faber, Michael P., te veel vrijheid kreeg. Nu moet duidelijk worden of minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming de gemaakte fouten in de toekomst kan voorkomen. We praten daarover met politiek verslaggever Avinash Bhikhie.

